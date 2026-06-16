ピン芸日本一決定戦「R−1グランプリ2026」で24代目王者に輝いた今井らいぱち（39）が15日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。大悟から家族の上京について心配された。らいぱちは「2年前に奥さんと子ども1人がいる状態で東京に上京してきたんです。っていう中で去年双子ができまして。奥さんの大阪の実家ですこし育てようってことになった。1人で3人を育てるって大変なこと。大阪帰ったときに夜2