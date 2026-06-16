お笑いトリオ、森三中の黒沢かずこ（47）が15日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。芸人に憧れたきっかけを語った。黒沢は幼少期について「私は元々一人っ子で親ともそんなにしゃべったことないんですよ。実は。一緒に暮らしてるんですけど、『行ってきます』『ただいま』とか『いただきます』とか家で一度も言ったことないんです」と1人だったことを明かした。大悟は「お母さんとかお父さんが『