友人に貸した10万円が返ってこないと、「口約束だったから泣き寝入りするしかないのでは」と不安になるかもしれません。たしかに、借用書がないと証明は難しくなります。 しかし、口約束でもお金の貸し借り自体は成立します。大切なのは、貸した事実や返済の約束を示せる証拠を集め、冷静に請求することです。少額でも、話し合い、内容証明郵便、支払督促、少額訴訟などの方法があります。 口約束でもお金を貸した