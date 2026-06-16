【「ハウステンボス」ジェットコースター】 2027年 開業予定 ハウステンボスは、長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」にて2027年にジェットコースターを開業する。 ジェットコースターは開業以来最大の投資額をかけた大型プロジェクトとされているもの。ハウステンボス内の美しいヨーロッパの街並みを一望しながら絶