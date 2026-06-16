楽天は16日、東北各県での一軍公式戦主催試合『東北楽天ゴールデンイーグルス 東北シリーズ Supported by 大東建託』の山形県開催試合となる6月23日の西武戦、「人が輝く!! 敬寿会ナイター」で、山形市出身 モンテディオ山形の土居 聖真選手が試合前のセレモニアルピッチに登場することになったと発表した。さらに、東根市出身 新日本プロレスの本間朋晃選手も登場。他にも、山形北高校の学生による国歌独唱や、山形大学吹奏楽