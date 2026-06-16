俳優パク・ドンビンさんがこの世を去ってから、49日が過ぎた。2026年6月16日は、故パク・ドンビンさんの四十九日にあたる。【写真】性被害を50年越しに告白のパク・ドンビンさんパク・ドンビンさんは今年4月29日、京畿道平沢市の商業施設内にある飲食店で発見された。享年56。四十九日は仏教において、故人の死後49日間、7日ごとに計7回の法要を営み、極楽往生と来世を願う追善供養の儀式だ。人は亡くなったあと、次の生が定まるま