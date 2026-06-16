【モデルプレス＝2026/06/16】俳優の木村風太が6月15日、自身のX（旧Twitter）更新。現在出演中の舞台で主演を務める、Snow Manの渡辺翔太からの差し入れを公開し話題となっている。【写真】スノメンバー「センスが神」差し入れの豪華ハンバーグ弁当◆渡辺翔太、主演舞台の共演者に豪華差し入れ女優の芳根京子と渡辺がW主演を務める「ウェンディ＆ピーターパン」（東京・THEATER MILANO-Zaにて上演中）に、ウェンディ（芳根）の弟