【モデルプレス＝2026/06/16】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が6月16日、Amazon「プライムデー」記者発表会に出席。CM撮影の裏話を明かした。【写真】CMで着用したHANAメンバーの私物◆HANA、Amazon「プライムデー」CM出演Amazonは、Amazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」を7月10日から13日までの4日間にわたって開催する。「プライムデー」に先立ち、6月16日にHANAの特設ページをオープン。さらに、HANAが