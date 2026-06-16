北中米Ｗ杯が日本時間１２日に開幕してから同１６日で５日目までの日程を終え、アジア勢が２勝４分けと無敗をキープ。絶好調ぶりを見せている。この日はサウジアラビアとイランが登場し、いずれもドロー。これで前日にオランダと引き分けた日本なども含め、アジア勢はここまで６チームが登場し２勝４分けとなっている。同一大陸から複数チームが出場している地域の中では唯一の無敗をキープ。また、ここまで６チームが登場し