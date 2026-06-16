梅雨の晴れ間は気温がグンと上がり、熱中症のリスクが高まります。九州から関東甲信では19日(金)にかけて「厳重警戒」の所が増えるでしょう。エアコンの使用やこまめな水分補給はもちろん、暑さを乗り切るアイテムとして内側から体を冷やす「アイススラリー」を活用するなど、熱中症対策を心がけてください。19日にかけて厳しい暑さ沖縄は夜間も熱中症に注意明日17日(水)以降は、梅雨前線が九州付近から本州の南に停滞する日が多