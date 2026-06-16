俳優・野村周平（３２）が激変した姿を公開した。野村はＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「ガス人間」（７月２日独占配信、片山慎三監督）に新キャストとして出演することが決定。竹野内豊が演じる森靖利役の若き日の姿を演じる。野村は１５日に自身のインスタグラムで「人生とは色々な選択の連続だ。そう僕は２０代の時に思い続けて自分とは何者かと思う毎日を過ごしてきました。色々なことに悩み、考え、僕は愛犬『スヌープ』の幸せ