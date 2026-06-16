2026年6月1日(月)より、大阪キタエリア6ホテル共同ランチ企画｢夏の味めぐり ホテル“イチ推し”夏グルメ ～サマースイーツもご一緒に～｣が開催中です。今夏の味めぐりでは、旬の食材を使用したメニューや夏に美味しいフルーツを使用したスイーツがオプションで楽しめます。今回は、ホテル阪神大阪(日本料理･天ぷら｢花座｣)の試食会に招待されましたので紹介します。 ホテル阪神大阪の