7人組ガールズグループ・HANA（CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINA）が16日、都内で行われたAmazon『プライムデー』記者発表会に登壇。出演CMの裏話を披露した。【個別カット】CMで私物を使っていることを明かしたHANA・CHIKAHANAはこの日、新CM「ワクワク広がる」篇の衣装をまとって登場。個性あふれる衣装の中、CHIKAは「衣装の中で私服を取り入れています」と笑顔を見せ、「私とMAHINAの靴が私物です。当日