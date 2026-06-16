スターバックスのチルドカップシリーズから、この夏注目の新作「スターバックス® アールグレイマスカットティーラテ」が6月9日（火）より期間限定で発売されます。今回の新商品は、シリーズ初となるマスカットフレーバーを採用した特別な一杯。華やかなアールグレイティーに、みずみずしいマスカット果汁とまろやかなミルクを合わせた、初夏にぴったりの爽やか