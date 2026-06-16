右肩のコンディション不良から復帰を目指す巨人・山崎伊織投手（27）が16日、ジャイアンツ球場でライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。宇都宮、育成の喜多、石塚と2打席ずつ対戦。22球を投げて安打性は石塚の左翼への柵越え1本で、最速は149キロをマークし「しっかりと全力で腕を振れたので、もう不安は全くない。1球目よりも最後の球のほうが良かったので、投げていって良くしていくしかない」と汗を拭った。今季は開