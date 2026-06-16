NPB(日本野球機構)は16日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第17回中間発表を行いました。外野手部門では、3位だったヤクルトの増田珠選手が、約4000票差のあった中日の細川成也選手を抜いて、6000票の差をつけて2位に浮上。また細川選手と4位DeNAの度会隆輝選手との差は約1万5000票差となっています。全体トップの得票数は、外野手部門1位につける阪神の森下翔太選手のまま。48万票を超えて、大