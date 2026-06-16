高市総理大臣はG7サミットに先立ち行われたワーキングディナーで、レアアースの輸出規制など経済的な威圧を強める中国を念頭に重要鉱物の「共同備蓄構想」を打ち出しました。【映像】笑顔で握手を交わす高市総理とマクロン大統領の様子大石真依子記者「トランプ大統領とヨーロッパ各国の対立が目立ち、G7での結束が難しくなる中、外務省幹部は『アメリカも含め協力しやすいのは重要鉱物のサプライチェーンだ』と解説します」ま