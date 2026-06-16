NPB(日本野球機構)は16日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第17回中間発表を行いました。トップから3位(外野手部門は5位)まで変動はありませんでした。一塁手部門の日本ハム・清宮幸太郎選手も30万票を超え、これでソフトバンクの栗原陵矢選手、日本ハム・万波中正選手、レイエス選手、ロッテの西川史礁選手につぎ5人目の30万票オーバーとなりました。遊撃手部門にもまたも動きがあり、前回の投