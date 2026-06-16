俳優野村周平（32）が16日、自身のインスタグラムを更新。衝撃のイメチェンが注目を集めている。野村はこの日、7月2日から配信される、Netflixドラマ「ガス人間」のキャストとして発表された。投稿では、「人生とは色々な選択の連続だ」と書き出し、「僕は20代の時に思い続けて自分とは何者かと思う毎日を過ごしてきました。いろいろなことに悩み、考え、僕は愛犬『スヌープ』の幸せのために我慢する選択をしました。30歳になって