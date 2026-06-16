「天才に違いない」【写真】日向が移動すると…柴犬もちゃっかり！(笑)お庭でくつろぐ柴犬「おと」ちゃん（6歳・女の子）の姿が、Xで話題です。写真に写っているのは、窓に反射してできた四角い日向に、すっぽりおさまるおとちゃん。まるで最初からそこが自分の指定席だったかのように、気持ちよさそうにくつろいでいます。さらに、時間が経つにつれて日の当たる位置は少しずつ変化。ところが、おとちゃんはそれにあわせて移動し、