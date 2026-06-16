最上級「BEV＋3列SUV」の実力とはレクサスは2026年5月7日、同ブランド初となる3列シートを採用した最上級BEV（バッテリーEV：電気自動車）の新型SUV「TZ」を世界初公開しました。日本国内での発売は、2026年冬頃を予定しています。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがレクサス「最上級“3列SUV”」です！ 画像で見る（30枚以上）日本市場で多人数向け大型乗用車といえば、トヨタ「アルファード／ヴェルファイア」やホン