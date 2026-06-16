大排気量モデルのような存在感を放つミドルクラスモデルカワサキは、独自のロー＆ロングなフォルムが人気の「ELIMINATOR（エリミネーター）」シリーズ2027年モデルを、2026年7月18日に発売することを発表しました。ラインナップは、標準モデルの「ELIMINATOR」、装備を充実させた「ELIMINATOR SE」、そして専用のカラーと装備を備える「ELIMINATOR PLAZA EDITION」の3モデルで構成され、それぞれが新たなカラーリングとグラフ