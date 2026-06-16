Shokzが、6月18日から6月20日までの3日間、「Kaga Spa Trail Endurance 100 by UTMB」のEXPO会場にて、オープンイヤー型イヤホンの展示、試聴、ならびに販売を行うことが発表された。 【画像あり】会場で展示される2機種の外観・使用イメージ Shokzは、UTMB World Seriesの公式イヤホンを務めるブランド。会場では購入者およびアンケート回答者向けのプレゼントも用意される。 出展されるライン