プレシードジャパンが運営するオーディオブランド「AVIOT」は、YouTubeチャンネル『マリマリマリー』とのコラボレーションによる完全ワイヤレスイヤホン『TE-Q3R-MRY』の予約を、6月12日11時より開始する。 【画像あり】パッケージから本体、システムまで『マリマリマリー』仕様に 本製品は、シリーズ累計出荷台数約37万台（2026年2月末時点）を記録した“Qシリーズ”の最