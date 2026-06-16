Comfeeのドラム式洗濯乾燥機『CD-105DA1(T)』に、新色となる金属グレーモデルが登場した。価格は99,800円（税込）。 【画像あり】コンパクトな本体に必要な機能をしっかり搭載 同製品は、洗濯から乾燥までを一台で完結するオールインワン設計に加え、コンパクトボディと自動化機能を備えたドラム式洗濯乾燥機。これまで展開されてきたホワイトに加え、新たに金属グレーが追加されたことで、2色展開となっ