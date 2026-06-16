私はスズカ（30代）。息子のライ（小1）を育てています。息子は体が強い方ではなく、保育園の時期はしょっちゅう「お迎えに来てほしい」という連絡が来ました。旦那は一度も息子のために早退や欠席をしてくれたことがなく、正社員で働いていた私は、まわりからの「またですか？」という態度に耐えきれなくなり、仕事を辞めたのです。そこからは息子の体調を見てパート勤務をしていますが、旦那は私のことや息子のことに興味がない