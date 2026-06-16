2週前にロサンゼルス郊外の名門・リビエラCCで開催された「全米女子オープン」で今季のメジャー2連勝を飾ったネリー・コルダ（米国）が、マンハッタンに降り立った。【写真】ネリー・コルダの“高いトップ”なら、シャフトのしなりが使える！オーバースイングにならないためには？先週の「ダウ選手権」を戦い終えたネリーは、ナショナルオープンの優勝トロフィーを抱えてNBCで大人気の情報・ニュース番組「TODAY」に出演するなど