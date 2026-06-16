脇元華が自身のインスタグラムを更新。昨年12月にヘルニアの手術を受けてから半年。ついに「宮里藍 サントリーレディス」でツアー復帰を果たした脇元が「私の2026開幕戦」を投稿で振り返った。【動画】初日の上がりホールで見せたナイスバーディ！最初に「結果はともあれ、まずは試合復帰出来たこと良かったです！」と喜びを記した。そして「試合感も少しずつ掴んで来週からまた頑張っていこうと思います」「ここから熱い応援よろ