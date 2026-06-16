徳島市は、6月20日・21日に大阪ステーションシティで『阿波おどり 風流の舞 in 大阪2026 〜徳島の鼓動、大阪に届け〜』を開催する。【画像】『鬼滅の刃』阿波おどりイラストに大反響炭治郎や柱たち集結8月の本場徳島の阿波おどりを前に、阿波おどり振興協会による熱気あふれるステージや徳島県物産品、阿波おどり公式グッズの販売など阿波おどりの聖地・徳島を体験できるイベントとなる。■『阿波おどり 風流の舞 in 大阪202