元シブがき隊の布川敏和（60）の元妻でタレント・つちやかおり（61）が16日、自身のインスタグラムを更新。自宅テラスで友人の誕生日パーティーを開いたことを明かし、にぎやかなひとときの様子を写真でシェアした。【写真】「美味しそう」自宅テラスで手料理パーティーを楽しむつちやかおり＆布川敏和らつちやは「1ヶ月遅れのめるもバースデーin我が家テラス 喜んで貰えて良かった！」とつづり、元ものまね芸人で現在は振付師