阪神の伊原陵人投手（２５）、下村海翔投手（２４）、今朝丸裕喜投手（２０）、育成ドラフト１位の神宮僚介投手（２３）＝東農大北海道オホーツク＝の若手４人が１軍に合流した。この日、西武戦が行われる甲子園での試合前練習に参加。藤川監督は「現状把握」とし、「投手コーチも含めて、本来であればこの４日間は交流戦からレギュラーシーズンに戻る期間。現状の戦力とそれから１軍をまだ経験していなくて、今後１軍で戦う可