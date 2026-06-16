２０２４年８月末でフジテレビを退社し、同年１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサーが１５日、ＳＮＳを更新。数カ月前に旅したタイ旅行の思い出を公開した。「ずっと調子が落ちているので、家に引きこもる日々。起き上がるのもしんどくてスマホで楽しい記憶を振り返っているので、ここ数日タイの写真の投稿が続いてます笑」と今月に入り、タイ旅行の写真を次々に公開している。１５日付でも「空と繋がっているように