歌舞伎俳優の市川團子（22）が、16日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。公演中の驚きのエピソードを語った。同番組では、ともに食事に行く仲という歌舞伎俳優の中村壱太郎と共演した。その中で、白米が大好物と明かした團子は「お米とかお水とか、そういうものばっかり摂ってるかもしれない」と笑顔を見せたが、壱太郎は「ホントによく水を飲んでよく汗をかいてるので、凄い代謝が」と、舞台で