元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が14日、自身のインスタグラムを更新。「キッチン棚を見直してスッキリ」とつづり、整理整頓された自宅のキッチン棚を披露した。【写真】「スッキリ美しい!!」「生活感が出ていない」渡辺美奈代が公開した自宅のキッチン棚整理収納アドバイザーの資格を持ち、SNSでは冷蔵庫の収納や模様替えした部屋の様子などをたびたび披露してきた渡辺。この日の投稿では