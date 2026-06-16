アメリカとイランの覚書をめぐり、イギリス政府はヨーロッパ各国や日本など17カ国の首脳が合意内容の実施を支援するとする声明を発表しました。【映像】ホルムズ海峡周辺の様子イギリス政府は15日、ドイツ、フランスなどヨーロッパ各国や、日本、カナダなど17カ国の首脳の共同声明を発表しました。声明はアメリカとイランの合意に祝意を表明し、「世界経済を安定させる絶好の機会だ」と強調しました。そのうえで「合意を迅速