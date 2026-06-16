中東情勢の影響でペルシャ湾内にとどまっている日本関係船舶1隻が、損傷を受けたことがわかりました。【映像】ホルムズ海峡周辺の様子金子恭之国交大臣「船体の一部に損傷があることが確認されましたが、全乗組員に被害はなく、また自力での航行が可能な状態である」国土交通省によりますと、現地時間13日未明にペルシャ湾内に停泊している日本関係船舶の船体に衝撃があり、船体の一部に損傷を確認したということです。損傷の