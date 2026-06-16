お笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二（50）が15日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）に出演。実は好きだという意外なキャラクターを明かす場面があった。憧れたまま一度も乗らずに終わった夢の一台、近い将来乗ってみたい一台、過去と未来の憧れの車に試乗する番組。この日はタレントのYOUがゲストとして登場した。YOUの憧れの車として三菱のデボネアに試乗。「20歳の頃に先輩とかが乗っていた気がしま