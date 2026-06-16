俳優の石田ゆり子（56）が15日、Instagramを更新。ペットがくつろぐ広々とした自宅を公開し、反響を呼んでいる。【映像】石田ゆり子の広々とした自宅（複数カット）これまでもInstagramで、洗濯物が積まれたテーブルやクッションが並べられた大きなソファ、バスタオルが干された一室など、生活感あふれる自宅をたびたび発信してきた石田。ペットがくつろぐ広々とした自宅を公開2026年6月15日の更新では、「おはようございま