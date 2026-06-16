元ＳＤＮ４８の光上せあら（３８）が１５日、ブログを更新し、すい炎を発症していることを明かした。このほど受けた人間ドックの結果が分かり、「腫瘍マーカーが高くて、ひっかかった」という。すい臓がんや胆管がんなどの指標である腫瘍マーカー「ＣＡ１９―９」が基準値を上回り、Ｄ判定だったことを示す結果画像を添付した。「【要再検査】で、怖すぎたから早速今日行ってきました！！」と明かし、検査結果はすい炎だったと