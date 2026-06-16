お笑いコンビ「ダンビラムーチョ」の大原優一が１５日放送の「大悟の芸人領収書」（日本テレビ系）に出演。昨年、オンラインカジノの一連の騒動で活動を自粛していた時に救ってくれた先輩芸人を明かした。大原は「本当にもう色んな人に迷惑をかけて…僕自身も精神的にきついというか。もしかしたら芸人を辞めないといけないと思って、色んな芸人さんに励ましの言葉をいただいて」と当時を回想。中でも「１番救ってくれた」とい