ダークパターン対策協会は6月11日、同協会が製作した生徒・児童向けのダークパターン啓発動画が、消費者教育支援センター主催の「消費者教育教材資料表彰2026」で優秀賞を受賞したと発表した。同表彰は、学校における消費者教育の充実・発展を目的に、小・中・高等学校などで活用できる優れた教材を対象とするもの。「消費者教育教材資料表彰2026」で優秀賞を受賞受賞対象となった動画教材のうち、小学生向けは「ダークパターンオ