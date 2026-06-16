格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ」は１６日、「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１５ｉｎＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」（７月１８日・広島グリーンアリーナ）の追加カードを発表した。ＲＩＺＩＮバンタム級王者ダニー・サバテロ（米国）に鹿志村仁之介が挑戦する。鹿志村はＤＥＥＰ暫定同級王者で、３月の「ＲＩＺＩＮ．５２」では所英男を１Ｒ６６秒、アナコンダチョークで絞め落とし一本勝ちしている。都内で開かれた会見に出席した鹿