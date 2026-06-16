最新ゲームを快適に遊ぶにはSSDがほぼ必須となった現代。昔はHDDでもよかったんですが、いまではSSDにインストールしなければならないタイトルが増えました。推奨スペックにSSDと書かれていますし、HDDにインストールしようものなら「低グラフィックス設定になりますがいいですか？」と聞いてくる始末（ちなみにタイトルは『ドラゴンエイジ：ヴェイルの守護者』。これのために新PC買ったまであります）。そのくせ100GBくらい平気で