【モデルプレス＝2026/06/16】パンとラテを楽しむカフェベーカリー「スターバックス リザーブ（R） カフェ」から、レモンとコーヒーの爽快な味わいを楽しむ新作「フローズンクラッシュ コーヒーレモネード」「スパークリングレモン アイスコーヒー」とイタリア版クロワッサンの新作「コルネッティ ピスタチオ」が、6月24日より順次登場する。【写真】スタバリザーブカフェ提案の“サマーディップ”◆レモン×コーヒーの爽快な味わ