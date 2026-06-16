岡山東警察署 乗用車同士の衝突事故を起こして2人をけがさせたにもかかわらず逃走したとして、住所不詳の会社役員の男（79）が過失運転致傷とひき逃げの疑いで16日、逮捕されました。 警察によりますと、男は2026年1月10日午後6時5分ごろ、岡山市東区政津の国道2号で乗用車を運転中、右側車線から左側車線にはみ出し、左側車線を走っていた乗用車に衝突。乗っていた女性2人に全治約18日のけがをさせたにもかかわらず、現場