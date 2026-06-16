純烈の白川裕二郎（49）が2027年3月末でグループを卒業する。結成当初からのメンバーで人気の高い彼の離脱は、大きな痛手になりそうだ。酒井一圭（50）は「いよいよ最大のピンチ。ファンの方が8割減ってしまうのではないか」と6月8日の会見で漏らした。白川の脱退に伴い、新メンバーのオーディションを開催するという。純烈は過去に4人が脱退や卒業し、2023年1月には岩永洋昭（46）が加入している（25年3月に卒業）。【もっと読