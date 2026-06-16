野呂佳代（42）で定着した《出演ドラマにハズレなし》のキャッチフレーズも、最近は松山ケンイチ（41＝写真）に対して、そんな声が出始めているようだ。蒼井優（40）主演の夏のTBS連ドラ「Tシャツが乾くまで」に松山が出演することを、6月12日にドラマ公式サイトが発表した。【もっと読む】「蒼井優vs宮粼あおい」元祖“森ガール”対決の行方…18年ぶり連ドラ主演でアラフォー女優の静かな火花「脚本は『silent』（2022年