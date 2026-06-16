豪中銀は市場予想通りの据え置き＝オセアニア為替概況 豪中銀は市場予想通り4会合ぶりの据え置きを決定した。今後については物価高への警戒を示しつつ、これまでの引き締めの影響を見極めるという、5月5日の会合後に当面の据え置き示唆とともに示した表現を踏襲した。完全に想定内でサプライズがなかったこともあり、豪ドルの反応は限定的となった。 豪ドルドルは月曜日朝の上昇一服後のじりじりとした下げが継続。10時半