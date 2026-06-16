日本時間午後６時に６月の独ＺＥＷ景況感指数が発表される。大方の予想はマイナス５．５となっており、前月のマイナス１０．２を上回り、２カ月続けて上昇するとみられている。５月の独消費者物価指数で前年比の伸びが３カ月ぶりに鈍化し、エネルギー価格の前年比の伸びが前月の１０．１％から６．６％に大きく減速した。エネルギー価格主導のインフレが沈静化しつつあることを受け、６月の独ＺＥＷ景況感指数が予想