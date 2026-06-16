金属を使った工芸の分野で活躍する高知在住の作家・石川充宏さんの作品展が高知市で開かれています。高知市のかるぽーとで始まった「石川充宏 鍛金展 40年の軌跡in高知」には石川さんが手がけた72点が展示されています。石川さんは1986年から高知大学で教鞭をとりながら、金属を使った工芸の分野で作品を発表してきました。こちらは国内最大規模の総合美術公募展「日展」で文部科学大臣賞を受賞した作品で銅板を組み合わせる